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Gönyeli’de Ballı dönemi

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Aksa Süper Ligin köklü kulübü Gönyeli’de bir süredir devam eden yönetim boşluğu bu akşam yapılan genel kurul sonucunda başkanlığa tek aday olan Hüseyin Ballı’nın oybirliğiyle seçilmesiyle sona erdi

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Gönyeli’de Ballı dönemi
Gökhan KUZU
Gönyeli Spor Kulübünde başkan Mehmet Çıldır’ın görevden ayrılma kararı sonrasında dün akşam olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Gönyeli Spor Kulübü lokalinde saat 19:30’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlığa tek adaylık başvurusunu Hüseyin Ballı gerçekleştirdi.
Genel Kurul’da Divan Kurulu Bülent Yüksekbaş, Rüstem Akyön ve Osman Erkut’tan oluşurken, genel kurula Maliye Bakanı Alişan Şan da katıldı.
Faaliyet raporu Yusuf Hacı tarafından okunurken, Mali rapor ise eski başkan Mehmet Çıldır tarafından okundu. Daha sonra yapılan oylamayla Mali ve faaliyet raporları oybirliğiyle onaylandı.
Daha sonra ise yapılan oylamada Hüseyin Ballı’nın başkanlık için tek aday olması nedeniyle oy birliğiyle Gönyeli’nin yeni başkanı oldu.
Aralarında eski başkanların da bulunduğu güçlü bir yönetim kurulu oluşturan Hüseyin Ballı’nın yönetiminde şu isimler yer alıyor:
“Hüseyin Ballı, Sinem Baştaş, Göktürk Ötüken, Biray Deliceırmak, Sanlı Çoban, Mustafa Akyön, Musa Oytun, Ahmet Kocayiğit, Mehmet Kofalı, Selçuk Amcaoğlu, Burak Erin, İrfan Atik, Üney Bensel, Hasan Sakallı ve Osman A. Nazlı, yönetim kurulu üyeleri olurken Fırat Merttürk, Yankı Uğurşanlı ve Cenk Kofalı ise yedek üye olarak Hüseyin Ballı’nın yönetiminde görev yapacaklar.
 
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