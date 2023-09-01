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Gönyeli’de 11 futbolcu kiralık

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Gönyeli’de 11 futbolcu kiralık
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Gökhan Kuzu
Aksa 1. Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü’ndekiralık futbolcular belirlendi. Teknik direktör Çağan Çerkez yönetiminde yeni sezona hazırlanan Gönyeli’de çoğunluğu A2 takımından gelen on bir futbolcu kiralık listesine konuldu.
Kiralık listesine konulan futbolcular şöyle: Rıdvan Okur,Okan Ulu, Mustafa Özerenler, Berk Akyön,Buray Sevil, Ahmet Bensel, Süleyman Aksaç, Mehmet Akif, İsmet Saçma, Barış Kaya ve Aykut İngenç.
 
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