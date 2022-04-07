Gönyeli yöneticisi Oğuz Kulan’a 30 gün hak mahrumiyeti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 2-3-5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve NicosiaGroup Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Onur Konuğuş (Baf Ülkü Yurdu), Hüseyin Taşçı (Göçmenköy) Yaşar Alşan (Binatlı), Bayram Arıkhan (Bostancı Bağcıl), Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği), Hüseyin Yeşilbaş (Maraş), Ahmet Sami Karakaş (ChinaBazaar Gençlik Gücü)

2 Maç: Batuhan Müsbah (Türk Ocağı ), RamalIsmayıllı (Bostancı Bağcıl)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Orhan Bayandursun (Esentepe) 2 Maç

Demir Moda (Hamitköy) 3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mustafa İnanç (Maraş)

Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı)

Mehmet Ali Aylanç (L. Gençler Birliği)

Yunus Yeşilırmak (Binatlı YSK)

Yunus Emre İleli (Türk Ocağı)

Uğur Naci Gök (Mağusa Türk Gücü)

Sercan Demirman (Doğan Türk Birliği)

Aykut Esmeraslan (Lefke)

Uğurcan Başayak (Düzkaya)

Hascan Kırmaz (Yenicami)

Chigozie Armstrong Chidi (Lefke TSK)

Mustafa Gardiyanoğlu (Baf Ülkü Yurdu)

Muzaffer Khan (Mağusa Türk Gücü)

Sedat Akar (İncirli)

Mustafa Baydoğan (Gençler Birliği)

Şahin Erdoğan (Esentepe)

Hamdi İşkey (Yalova)

İrfan Özbaysal (Mormenekşe)

Hüseyin Deynekli (Esentepe)

Ahmet Can Kırşan (SFC Dörtyol)

Mertkan Tatar (Maraş)

Görkem Kocayiğit (Gönyeli)

Salih Giritli (Binatlı)

DrissaKeita (Yenicami)

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 02/04/2022 tarihinde Gönyeli Stadı’nda 16646 maç numarası ile Gönyeli SK ile Küçük Kaymaklı TSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında meydana gelen Gönyeli SK yöneticisi 4538 lisans numaralı küfür ve tehdit eylemleriyle DT 41’i; ihlal ettiği hakem ve gözlemci raporlarıyla sabit olup adı geçen Gönyeli SK yöneticisi Oğuz Kulan’a DT 41 (1) ( B) uyarınca 30 gün süreyle hak mahrumiyeti cezası verilmesine,

2) 03/04/2022 tarihinde 16888 maç numarası ile Cihangir GSK ile Mesarya SK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakası sonrasında yaşanan kavga sonrasında Cihangir futbolcuları Turan Eskidemir ve Bekir Topuz ile MesaryaSK’nin futbolcuları Ahmet Yaman Seyhan Karadağ kurulumuza sevk edildi.

Disiplin Kurulu yaşanan olayla ilgili hakem ve gözlemci raporlarını tefekkür ettikten sonra Cihangir GSK’nin futbolcuları Turan Eskidemir ve Bekir Topuz ile Mesarya futbolcuları Ahmet Yaman ve Seyhan Karadağ’ın DT 44’ü ihlal ettiklerinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 5’er resmi müsabakada men cezası verilmesine karar verildi.

