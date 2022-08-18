Gönyeli yeniden Perçinci’ye emanet

Aksa Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de Hüseyin Ballı başkanlığındaki yönetim, kulübün gerçekleştirilen seçimli genel kurulunun ardından teknik direktörünü seçti.

Kızmızı beyazlı camiada Yönetim, Emre Perçinci ile görüşerek anlaşmaya vardı.

Perçinci daha önceki sezonlarda da Gönyeli’de görev yapmıştı.

Öte yandan Gönyeli A2 takımını ise Mehmet Piro çalıştıracak.

