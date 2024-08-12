Gönyeli'ye imza attılar

Necati KÜLAHLILAR

Süper Ligin yeni ekibi Gönyeli, daha önce prensipte anlaştığı futbolculara resmi imzaları attırdı. Gönyeli, Hasan Kanlı, Kutluhan Güçkan, Arseven Dağer, Aral Cambulat ve Yaz Taner Etkin’e Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attıkları imzalar ile kırmızı beyazlılara transfer oldular. İmza töreninde kulüp başkanı Sinem Baştaş ile yönetici Biray Deliceırmak da yer aldılar.

