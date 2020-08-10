Gönyeli U17 Takımı, Şener’e emanet

Futbol alt yapısına yatırım yapan kulüplerden olan Gönyeli’de, Hasan Özkan koordinatörlüğündeki Gönyeli Akademi gelişmeye devam ediyor.

Gönyeli U17 Takımı için çalışmalar şimdiden başlarken, takımın teknik adamlığına genç antrenör Kadri Şener getirildi.

Kadri Şener, Gönyeli Akademi koordinatörü Hasan Özkan ve Gönyeli Akademi yönetimi başkanı Hüseyin Ballı ile bir araya gelerek, Gönyeli U17 Takımı antrenörü olma konusunda anlaştı.

