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Gönyeli top başı yapıyor

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Gönyeli top başı yapıyor

Gönyeli Spor Kulübü 2021 – 2022 sezonu hazırlık dönemine Perşembe günü Gönyeli Stadında yapacağı antrenmanla başlayacak.
Uzun bir aradan sonra yeni sezon hazırlıklarına sahada başlayacak olan Gönyeli Spor Kulübü 2021 – 2022 sezonunda istikrarlı ve sürekli gelişen bir takım olma vizyonu gerçekleştirmeye çalışacak. Tüm teknik kadro ile birlikte yeni transfer oyuncuları ve özkaynaktan gelen yetenekli ve genç oyuncu gurubuyla gelecekte kalıcı değişim yaratmaya çalışacak olan Gönyeli yeni sezonun ilk çalışmasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
Ağustos ayında kamp öncesinde genel hazırlığını tamamlamak isteyen Gönyeli A Takımı ile birlikte U20– U17 ve U15 takımları da sezon çalışmalarına başlayacak.
 
 

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Etiketler; #Gönyeli
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