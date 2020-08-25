Gönyeli taarruzda

Gönyeli’de Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu, transfer çalışmalarına hızlı başlarken, birçok futbolcuyla transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.

Talat Dağer ve Ulaş Candanal ile anlaşan Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu’nun yıldızları Ahmet Hatay ve Azad Tip ile geçtiğimiz sezon Baf Ülkü Yurdu’nda forma giyen Bostancı Bağcıl futbolcusu İsaac ile de büyük oranda anlaştı.

Gönyeli, kaleci Kemal’ın askere gidecek olmasından dolayı kaleye de alternatif yaratmak için Yeniceköy kalecisi Evren İyci’ye teklif götürdü. Enver daha önce Cihangir’de de forma giymişti.

