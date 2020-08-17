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Gönyeli, Sylla dedi

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Gönyeli, Sylla dedi
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, yeni sezonda kadrosuna bulunduracağı tek yabancı futbolcuyu belirledi.
Takıma devre arasında katılan Gineli oyuncuBadaraNabySylla, yönetici BirayDeliceırmakile biraraya gelerek yeni sezon için anlaştı. Sylla, ikinci devrede oynadığı 14 lig maçında 14 gol atmıştı.
 
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