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Gönyeli Stadı tribünleri çöküyor

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Gönyeli Stadı tribünleri çöküyor
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Gökhan KUZU
Yıllardır zeminindeki sorun bir türlü çözülmeyen Gönyeli Stadının, tribünleri de oldukça yıprandı.
Birçok yerinde çökmeler ve yarıklar oluşan Gönyeli Stadının tribünleri yıkılma ve çökme tehlikesi yaşarken, Spor Dairesi’nin stada yatırım yapmaması, tehlikenin her geçen gün artmasına neden oluyor.
Gönyeli Stadındaki basın tribünü de oldukça yıpranırken, geçen sezon spor basını tarafından pek kullanılmamıştı.
 
 
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