Gönyeli Stadı ilgi bekliyor

Gökhan KUZU

Yıllardır zeminindeki sorun bir türlü çözülmeyen Gönyeli Stadının çim zemini, futbol oynanmayan bu dönemde de kötü duruma geldi.

Spor Dairesinin gerekli yatırımları yapmadığı Gönyeli Stadının çimleri sararırken, yeşil özelliğini yitirdi. Gönyeli Stadının zeminindeki toprağın yapısından dolayı düzenli olarak vitaminle desteklenmesi gerekiyor.Ancak gerekli vitaminin zamanında atılmamasından dolayı stad zemini, sapsarı bir görüntüye büründü.



