Gönyeli siftahı Alsancak’ta yaptı

Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Çelik, Cenk Özfuttu
A.Yeşilova: Kemal, Memduh, İlker İnceler, Mustafa Salk, Fidelis, Lawal(Güvenç), Arda Ateş(Yunus), Vakkas, Weston, Gökhan(Cemal), Bill Osman
Gönyeli: Remzi(Hazar), Ahmet Can(Kahraman), Mahmut İneci, Hasan Kanlı, Elvis(İbrahim), Berkem, Ladji(Arseven), Ahmet Eser, Mustafa Yaşınses(Bayram), Doukara, İbrahim Çıdamlı
Goller: 75.Dk (P ) Lawal (Yeşilova)- 71.Dk Doukara, 90.Dk Arseven (Gönyeli)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun altıncı hafta erteleme maçları dün oynandı. AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun altıncı hafta maçında Alsancak Yeşilova, Gönyeli ’yi konuk etti.
Alsancak Yeşilova SK – Gönyeli SK maçı Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanırken, maçı Emre Öztaşlı yönetti.
Alsancak Yeşilova ve Gönyeli’nin ilk devrede çabaları gol getirmezken devre başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede Gönyeli, Doukara ile 71. dakikada 1 – 0 öne geçerken, Yeşilova 75. Dakikada Lawal’ın penaltı golüyle skora denge getirdi. 1 – 1
Alsancak Yeşilova, karşılaşmaya ikinci devrede Remzi’nin sakatlanması sonrası kaleye gecen genç kaleci Hazar’ı geçmekte zorlanırken, Gönyeli’den Arseven uzatma anlarında takımına ilk galibiyeti getiren golü kaydetti. 1 – 2
Bu skorla Gönyeli sezonun ilk galibiyetini ve ilk puanlarını almış oldu.
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