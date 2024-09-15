Gönyeli sezonu karnaval havasında açtı

Gönyeli Spor Kulübü sezon açılışında altyapıda yer alan çocuklarla birlikte kortej düzenlenerek Gönyeli Stadyumu’na yürüyüş gerçekleştirilirken, Stadyumda ise konuşmalar sonrasında gösteri maçları yapıldı

Aksa Süper Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü, yeni sezonu Cumartesi günü coşkulu bir etkinlikle açtı. Sezon açılışı kapsamında önce şehitler anıldı, ardından altyapıda yer alan çocuklarla birlikte kortej düzenlenerek Gönyeli Stadyumu’na yürüyüş gerçekleştirildi. Açılışta kurban kesilerek yeni sezon için dualar edildi.AMCAOĞLU’NDAN DESTEK SÖZÜGönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, açılış konuşmasında Gönyeli'nin eski ruhuna döndüğünü vurgulayarak, "Gönyeli'nin eski başarılı günlerine yeniden kavuşması için gereken her şeyi yapacağız" dedi.SOYDAN: HEDEF İLK SEKİZTeknik Direktör İsmail Soydan, bu sezonun hedefinin ligi ilk 8 içinde tamamlamak olduğunu belirtti. İlk maçlarının Esentepe karşısında olduğunu söyleyen Soydan, "Hedefimiz galibiyetle başlamak. Takım içindeki birlik ve beraberliği sağlayarak, iki yıl içinde şampiyon olacak bir ekip yaratacağız" ifadelerini kullandı.BAŞTAŞ: GÖNYELİ HAK ETTİĞİ YERE GELECEKGönyeli Spor Kulübü Başkanı Sinem Baştaş ise kulübün yeniden hak ettiği yere geleceğini vurgulayarak, "Gönyeli’yi hak ettiği gibi mücadele ederek, başarıya ulaştıracağız" dedi.Sezon açılışı, karnaval havasında geçerken kulüp, önümüzdeki sezona büyük umutlarla giriyor.