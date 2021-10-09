Gönyeli seriye bağladı

Göçmenköy 2-4 Gönyeli
Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Özal Çağlayan
Göçmenköy: Ali Duvarcı,CemalTerkan (Dk.45 Koray), Mehmet Göçben, Mahmut (Dk.45 Malik), Rifat,Mevlüt (Dk.60 Arda), Reşit (Dk.60 Fikret), Ali Üçtaş (Dk.65 Umut), Bekir,CemalYaşınses,Hassan İbrahim
Gönyeli: Kemal, Kahraman (Dk.59 Yusuf),Azat,Isaac, Hamis,Erdinç,AhmetHatay,Süleyman,Ahmet Temel (Dk.72 Rıdvan),Burak (Dk.80 Mustafa Hacı),Sylla
Goller: 31.Dk (P) Bekir,34.Dk Hassan (Göçmenköy)- 26.Dk Ahmet Can,39.ve 50.Dk Sylla,62.Dk Burak (GÖNYELİ)
AKSA Süper Lig’in 4.haftasında Göçmenköy, konuk ettiği Gönyeli’ye evinde mağlup olurken, çıkışını sürdüren Gönyeli, üst üste ikinci galibiyetini alıp,ikinci sıraya yükseldi. Maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Gönyeli, Sylla’nın yıldızlaştığı maçta galip gelerek iyi gidişini sürdürdü.
7.Dk: Gönyeli atağında Ahmet Can’ın vuruşunu Mehmet Göçben çizgiden çıkartarak mutlak bir golü önledi
24.Dk: Gönyeli atağında Burak’ın ara pasıyla sağdan hareketlenen Kahraman topu gerideki Ahmet Can’a çıkarttı. Ahmet Can vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-1 Gönyeli
30.Dk: Göçmenköy atağında Isaac’ın müdahalesiyle Hassan yerde kalınca Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bekir topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-1 Gönyeli
32.Dk : Göçmenköy atağında sağdan yapılan ortada kaleci Kemal’in büyük hatası sonrası Bekir topa vurdu. Bu topu iyi takip eden Hassan topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-1 Gönyeli
38.Dk: Gönyeli atağında savunmada RifatKanıöz topu uzaklaştıramayınca arka direkte topla buluşan Sylla pozisyonu affetmedi ve skora yeniden dengeyi getiren golü kaydetti. Göçmenköy 2-2 Gönyeli
51.Dk: Gönyeli atağında Sylla topu alıp rakip yarı alana girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-3 Gönyeli
62.Dk: Gönyeli atağında Sylla’nınmüthis ara pasında sağdan ceza sahasına giren Burak vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-4 Gönyeli
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