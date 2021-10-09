Gönyeli seriye bağladı

Gönyeli, Sylla’nın yıldızlaştığı maçta Göçmenköy’üdeplasmanda mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alıp, ikinci sıraya yükseldi. Göçmenköy ise ikinci mağlubiyetini alırken 6 puanda kaldı

Göçmenköy 2-4 Gönyeli

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Özal Çağlayan

Göçmenköy: Ali Duvarcı,CemalTerkan (Dk.45 Koray), Mehmet Göçben, Mahmut (Dk.45 Malik), Rifat,Mevlüt (Dk.60 Arda), Reşit (Dk.60 Fikret), Ali Üçtaş (Dk.65 Umut), Bekir,CemalYaşınses,Hassan İbrahim

Gönyeli: Kemal, Kahraman (Dk.59 Yusuf),Azat,Isaac, Hamis,Erdinç,AhmetHatay,Süleyman,Ahmet Temel (Dk.72 Rıdvan),Burak (Dk.80 Mustafa Hacı),Sylla

Goller: 31.Dk (P) Bekir,34.Dk Hassan (Göçmenköy)- 26.Dk Ahmet Can,39.ve 50.Dk Sylla,62.Dk Burak (GÖNYELİ)



AKSA Süper Lig’in 4.haftasında Göçmenköy, konuk ettiği Gönyeli’ye evinde mağlup olurken, çıkışını sürdüren Gönyeli, üst üste ikinci galibiyetini alıp,ikinci sıraya yükseldi. Maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Gönyeli, Sylla’nın yıldızlaştığı maçta galip gelerek iyi gidişini sürdürdü.

7.Dk: Gönyeli atağında Ahmet Can’ın vuruşunu Mehmet Göçben çizgiden çıkartarak mutlak bir golü önledi

24.Dk: Gönyeli atağında Burak’ın ara pasıyla sağdan hareketlenen Kahraman topu gerideki Ahmet Can’a çıkarttı. Ahmet Can vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-1 Gönyeli

30.Dk: Göçmenköy atağında Isaac’ın müdahalesiyle Hassan yerde kalınca Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bekir topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-1 Gönyeli

32.Dk : Göçmenköy atağında sağdan yapılan ortada kaleci Kemal’in büyük hatası sonrası Bekir topa vurdu. Bu topu iyi takip eden Hassan topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-1 Gönyeli

38.Dk: Gönyeli atağında savunmada RifatKanıöz topu uzaklaştıramayınca arka direkte topla buluşan Sylla pozisyonu affetmedi ve skora yeniden dengeyi getiren golü kaydetti. Göçmenköy 2-2 Gönyeli

51.Dk: Gönyeli atağında Sylla topu alıp rakip yarı alana girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-3 Gönyeli

62.Dk: Gönyeli atağında Sylla’nınmüthis ara pasında sağdan ceza sahasına giren Burak vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-4 Gönyeli

