Gönyeli Sentetik Saha Projesi’nde sona doğru

Gönyeli Spor Kulübü alt yapısına modern bir antrenman sahası kazandırmak için bir süre önce Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu tarafından başlatılan Gönyeli Sentetik Saha Projesi’nde adım adım sona yaklaşılıyor.
Çalışmalarla ilgili Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu paylaşımı yaptı:
Gönyeli Sentetik Saha Projemizde zemin yapımı tamamlandı. Sıra kale direkleri ve yedek kulübesinin montajında.Daha sonrasında ise tribün yapımı ve çevre düzenlemesi planlanmaktadır.
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