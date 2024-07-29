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Gönyeli Sentetik Saha Projesi’nde sona doğru

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Gönyeli Sentetik Saha Projesi’nde sona doğru
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Gönyeli Spor Kulübü alt yapısına modern bir antrenman sahası kazandırmak için bir süre önce Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu tarafından başlatılan Gönyeli Sentetik Saha Projesi’nde adım adım sona yaklaşılıyor.
Çalışmalarla ilgili Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu paylaşımı yaptı:
Gönyeli Sentetik Saha Projemizde zemin yapımı tamamlandı. Sıra kale direkleri ve yedek kulübesinin montajında.Daha sonrasında ise tribün yapımı ve çevre düzenlemesi planlanmaktadır.
 
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