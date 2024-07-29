Gönyeli Sentetik Saha Projesi’nde sona doğru

Gönyeli Spor Kulübü alt yapısına modern bir antrenman sahası kazandırmak için bir süre önce Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu tarafından başlatılan Gönyeli Sentetik Saha Projesi’nde adım adım sona yaklaşılıyor.

Çalışmalarla ilgili Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu paylaşımı yaptı:

Gönyeli Sentetik Saha Projemizde zemin yapımı tamamlandı. Sıra kale direkleri ve yedek kulübesinin montajında.Daha sonrasında ise tribün yapımı ve çevre düzenlemesi planlanmaktadır.

