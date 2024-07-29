Gönyeli, salonda güç depoluyor

Süper Ligin yeni ekibi Gönyeli yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, saha ve salon çalışmaları yapıyor. Gönyeli takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Piro ve yardımcı antrenör Hüseyin Güneralp yönetiminde yapılan çalışmalarda kırmızı beyazlı futbolcular bugün ilk antrenmanı, salon çalışması olarak gerçekleştirdi.

Gönyeli Kulübü sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili şu paylaşım yapıldı:

Yeni Sezon Hazırlıklarımız Devam Ediyor!

Takımımız, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktörümüz Mustafa Piro ve Yardımcı Antrenörümüz Hüseyin Güneralp yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanı, salon çalışmasıyla tamamlandı.

