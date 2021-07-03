Gönyeli sabah çalışıyor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına kendi sahasında başlayan Gönyeli'de tempo yüksek başladı.
Yaz sıcaklarından etkilenmemek adına sabah erken saatlerde antrenman yapan kırmızı beyazlılarda futbolcuların antrenmana katılımı da tam oldu. Futbolcuların antrenmanda hırslı ve istekli oldukları görülürken, tempo ilerleyen günlerde daha da artacak.
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