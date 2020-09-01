Gönyeli resmen sahaya iniyor

Gönyeli Spor Kulübü 2020-2021 Futbol sezonu resmi açılış töreni Çarşamba Günü saat 18.00'de Gönyeli Stadyumunda gerçekleştirilecek.

Açılış töreni için oluşturulacak olan kortej saat 17.00'de kulüp binasından Gönyeli Şehitlik Anıtına hareket edecek. Kortej anıttan hareket ederek saat 18.00'de Gönyeli Stadına gelecek ve sezonun ilk resmi antrenmanı teknik direktör Çetin İleri yönetiminde gerçekleştirilecek.



