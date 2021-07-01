Gönyeli resmen başladı

Gökhan KUZU
Gönyeli yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde resmi açılış töreni gerçekleştirdi.
Gönyeli Stadyumunda alt yapı takımları ile gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından koordinatör Osman Emiroğlu, teknik sorumlu Serkan Önet ve kulüp yöneticilerinden Oğuz Kulan'ın takımla konuşmalarının ardından takım ile antrenmanını gerçekleştirdi.
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