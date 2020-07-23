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Gönyeli rahat kazandı

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Gönyeli, Lefke karşısında ilk devrede bulduğu gollerle Lefke’yi mağlup ederek, play out maçlarına en avantajlı konumda başlama başarısını elde etti. Gönyeli’nin gollerini Mustafa, Sylla ve Felix kaydetti

Gönyeli rahat kazandı
Stad:Gönyeli Stadı
Hakemler:Utku Hamamcıoğlu,Emre Çevikdal,Özal Çağlayan,Tufan Çercioğlu.
Gönyeli:Kemal,Azat,Eray,Mestafa,Tufan,Yağış(Mehmet A),Tunahan(Dennıs), Chrıstıan, Sylla(Anıl),Felıx(Süleyman),Mehmet Barkınay.
Lefke:Emre(Ramazan),Mustafa,Chıdı,Yakup(Yılmaz)Mehmet Volkan,Okorıe, Aykut, Okan(Semih),Mert,Candy,Mehmet Toros(Esosa)
 
Hakan Ahmet SAÇAR
K-Pet Süper Ligi son hafta müsabakasında Play out oynaması kesinleşen Gönyeli  ve hiç bir iddiası olmayan Lefke takımları arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Gönyeli 3-0 gibi net bir  skorla kazanarak play out turuna en avantajlı takım olarak  başlamayı garantilemiş oldu.
Maçın ilk yarısında daha organize bir görünüm sergileyen Gönyeli, bunun sonucunda da üç gol bularak galip gelirken, ikinci yarıda ise her iki takım da vasatın altında kalarak gol pozisyonundan yoksun bir oyun ortaya koydular.
15. dakikada soldan gelişen Gönyeli atağında Felix'in kale alanı içerisine yerden göndermiş olduğu  topun gelişen düzgün bir vuruş yapan genç Mustafa takımını 1-0 öne geçirdi.
27.dakikada soldan gelişen Gönyeli atağında Azat'ın  ceza alanı içerisine  kestiği topa  en son vuran Sylla takımını 2-0 öne geçirdi.
35.dakikada Sylla'nın aşırtma pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Felix kaleciden de sıyrıldıktan sonra yerden bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.
83.dakikada Tufan'ın sağdan getirip kale alanı içerisine kestiği ortaya yakın mesafeden vuran  Sylla  topu az farkla auta gönderdi.
 
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