Gönyeli rahat kazandı

Gönyeli, Lefke karşısında ilk devrede bulduğu gollerle Lefke’yi mağlup ederek, play out maçlarına en avantajlı konumda başlama başarısını elde etti. Gönyeli’nin gollerini Mustafa, Sylla ve Felix kaydetti

Stad:Gönyeli Stadı

Hakemler:Utku Hamamcıoğlu,Emre Çevikdal,Özal Çağlayan,Tufan Çercioğlu.

Gönyeli:Kemal,Azat,Eray,Mestafa,Tufan,Yağış(Mehmet A),Tunahan(Dennıs), Chrıstıan, Sylla(Anıl),Felıx(Süleyman),Mehmet Barkınay.

Lefke:Emre(Ramazan),Mustafa,Chıdı,Yakup(Yılmaz)Mehmet Volkan,Okorıe, Aykut, Okan(Semih),Mert,Candy,Mehmet Toros(Esosa)



Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi son hafta müsabakasında Play out oynaması kesinleşen Gönyeli ve hiç bir iddiası olmayan Lefke takımları arasındaki karşılaşmayı ev sahibi Gönyeli 3-0 gibi net bir skorla kazanarak play out turuna en avantajlı takım olarak başlamayı garantilemiş oldu.

Maçın ilk yarısında daha organize bir görünüm sergileyen Gönyeli, bunun sonucunda da üç gol bularak galip gelirken, ikinci yarıda ise her iki takım da vasatın altında kalarak gol pozisyonundan yoksun bir oyun ortaya koydular.

15. dakikada soldan gelişen Gönyeli atağında Felix'in kale alanı içerisine yerden göndermiş olduğu topun gelişen düzgün bir vuruş yapan genç Mustafa takımını 1-0 öne geçirdi.

27.dakikada soldan gelişen Gönyeli atağında Azat'ın ceza alanı içerisine kestiği topa en son vuran Sylla takımını 2-0 öne geçirdi.

35.dakikada Sylla'nın aşırtma pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Felix kaleciden de sıyrıldıktan sonra yerden bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

83.dakikada Tufan'ın sağdan getirip kale alanı içerisine kestiği ortaya yakın mesafeden vuran Sylla topu az farkla auta gönderdi.