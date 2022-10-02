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Gönyeli, Osita’yla kazandı

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AKSA Süper Lig’de 2.hafta maçında Gönyeli konuk ettiği Türk Ocağı’nı Osita’nın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı

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Gönyeli, Osita’yla kazandı
Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu, Hakan Ünal
Gönyeli: Mustafa, Tufan, Emre, Kahraman, Halil, Osita, Kadir, Rıdvan, Fatih, Ahmet Aksoy, Süleyman
Türk Ocağı: Hüseyin, Bilal, İlker İnceler, Remzi, Burak, Doğukan, Ali, Sassi, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim
Goller: 20’ ve 87’Osita (Gönyeli)
 
AKSA Süper Lig’in 2’nci haftasında Türk Ocağı’nı konuk eden Gönyeli, karşılaşmayı 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.
Gönyeli’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, yabancı oyuncusu Osita Obiekwe’nin golüyle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk devresi bu skorla geçildi.
İkici devre de uzun sürenin 1-0 devam ettiği karşılaşmanın skoru 86’ncı dakikada yine Osita’dan gelen golle değişti. Böylelikle Gönyeli, bu zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi.
Bu galibiyetle birlikte Gönyeli ilk 3 puanıyla tanışırken, Türk Ocağı ise iki haftalık bölümde henüz puanla tanışamadı.
Fotoğraflar: Gökhan Kuzu
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