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Gönyeli nihayet olağanüstü genel kurula gidiyor

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Gönyeli nihayet olağanüstü genel kurula gidiyor
Gönyeli Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada olağanüstü genel kurul 15 Ağustos Pazartesi akşamı toplanacak.
Saat 19:30’da başlayacak genel kurulda faaliyet ve mali raporların okunup onaya sunulmasının ardından başkanlık ve yönetim kurulu seçimi yapılacak.
Açıklamada aday olacakların genel kurul saatinden 48 saat öncesine kadar adaylık başvurularını kulüp başkanlığına vermeleri gerektiği belirtildi. 
Genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlanacak.
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