Gönyeli kampta bileniyor

Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de ikinci devre hazırlıkları sürüyor. 4 Ocak tarihinden bu yana çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip, Perşembe günü kampa girdi.

İkinci devreye yönelik hazırlıklarını kamp çalışmaları ile sürdüren Gönyeli, Cumartesi gününe kadar kamp çalışmalarını Acapulco Otel’de sürdürecek. Gönyeli, kampın son gününde Çetinkaya ile de bir hazırlık maçı oynayacak.

Bu arada seçim çalışmalarını sürdüren Demokrat Parti milletvekili adayı kulüp başkanı Mehmet Çıldır da Gönyeli’nin kampını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyete moral verirken, kamp çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.



