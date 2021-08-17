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Gönyeli kampa girdi

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Gönyeli kampa girdi
AKSA Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Karpaz bölgesinde kampa girdi.
Gönyeli, Mehmetçik’te bulunan Çelebi Garden Otelde kampa girdi. Mehmetçik Stadında günde çift idman yapacak olan Gönyeli’nin kamp 4 gece, 5 gün sürecek. Cumartesi günü kampı tamamlayacak olan Gönyeli, ayni gün İskele Cumhuriyet Stadında Gençler Birliği ile bir hazırlık maçı oynayacak.
 
 
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