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Gönyeli, ihtarla kurtuldu

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Gönyeli, ihtarla kurtuldu
Aksa Süper Liginin 17. Haftasında oynanan Gönyeli-Cihangir karşılaşmasında Gönyeli SK taraftarlarının maç öncesi, sonrası ve sonunda çirkin ve kötü tezahürat yaptığını tespit eden KTFF Disiplin Kurulu bu olayın ilk kez gerçeklşmesi nedeniyle Gönyeli’ye ihtar cezası verdi.
KTFF Disiplin kurulu kararları şöyle açıklandı:
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-9 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Mehmet Yıldız (Girne Halk Evi)
1 Maç
Rahmi Çelik (Lefke TSK)
2 Maç
Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)
1 Maç
Azat Berhan Tip (Gönyeli SK)
1 Maç
Kaya Mülazim Kaya (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 16552 maç numarasıyla 06/02/2022 tarihinde Gönyeli Stadı’nda oynanan AKSA Süper Lig Gönyeli SK-Cihangir GSK müsabakasında Gönyeli SK taraftarlarının yaratmış olduğu saha olayları DS11/2021-2022 sayılı yönetim kurulu kararıyla kurulumuza sevk edilmiştir.
Kurulumuz konu ile ilgili gözlemci raporunu değerlendirdiği vakit Gönyeli SK taraftarlarının maç öncesi, sonrası ve sonunda çirkin ve kötü tezahürat yaptığı hususunda bulgu yaparız.
Dolayısı ile yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde; Gönyeli SK’nın DT53’ü ihlal etmesinden dolayı DT53(1) gereğince ilk ihlali olduğu tespitlerimizle birlikte oy birliği ile Gönyeli SK’ya ihtar cezası verilmesine karar verilmiştir.
 
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