Gönyeli hayata, Çetinkaya komaya

Gönyeli, Çetinkaya’yı mağlup ederek 2. galibiyetini alırken, özellikle son bölümde sayısız pozisyonu kurtaran kaleci Mustafa Dağman galibiyetin mimarı oldu. Çetinkaya ise “atamayana atarlar” kuralının kurbanı olarak rakibinin yerine ligde son sıraya geriledi