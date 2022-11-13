Gönyeli hayata, Çetinkaya komaya

Hakemler:Fehim Dayı, İbrahim Katmer, Berk Bağrıkara
Çetinkaya: Atakan, Mehmet Söker, Agit, Burak, Osman, Cemal, Mane, Özgür, Çağlar, Doğukan, Mehmetali
Gönyeli: Mustafa Dağman, Buray, Mustafa Hacı, Kahraman, Halil, Osita, Dennis, Tufan, Kadir, Rıdvan, Mehmet Fatih Kırmızı kart: 76.Dk Burak (Çetinkaya)
Goller: 8.Dk Cemal (Çetinkaya)- 14.Dk Mehmet Fatih, 90.Dk Kaan (Gönyeli)
Gökhan KUZU
AKSA Süper Lig’de 8.hafta mücadelesinde Çetinkaya evinde Gönyeli’yi, Lefkoşa Atatürk Stadı konuk etti. Karşılaşmaya ligin dibinde başlayan Gönyeli, rakibini 2-1 mağlup ederek rakibini ligin dibine gönderdi. Karşılaşmada Gönyeli takımına üç puanı getiren golleri Mehmet Fatih Parlak ve Kaan Orhan Oytun kaydederken, Çetinkaya’da Cemal Şevket Kurt’un tek golü galibiyet için yetmedi. Bu sonuçla Gönyeli takımı 6 puana yükselirken, Çetinkaya haftayı 4 puanla son sırada kapattı. Ligin 9.haftasında Gönyeli kendi evinde Lefke ile karşılaşırken, Çetinkaya da derbi maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile kozlarını paylaşacak.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|8
|7
|1
|0
|24
|4
|20
|22
|2.
|Miracle Değirmenlik SK
|8
|6
|1
|1
|16
|6
|10
|19
|3.
|Cihangir GSK
|8
|5
|3
|0
|15
|5
|10
|18
|4.
|Yenicami AK
|8
|5
|2
|1
|18
|8
|10
|17
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|8
|5
|2
|1
|11
|6
|5
|17
|6.
|Mesarya SK
|8
|4
|3
|1
|7
|3
|4
|15
|7.
|Doğan Türk Birliği
|8
|4
|1
|3
|18
|8
|10
|13
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|8
|3
|2
|3
|11
|12
|-1
|11
|9.
|Lefke TSK
|8
|3
|1
|4
|9
|12
|-3
|10
|10.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|8
|2
|1
|5
|12
|17
|-5
|7
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|8
|2
|0
|6
|9
|14
|-5
|6
|12.
|Gönyeli SK
|8
|2
|0
|6
|8
|22
|-14
|6
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|8
|1
|2
|5
|7
|14
|-7
|5
|14.
|Göçmenköy İYSK
|8
|1
|2
|5
|8
|17
|-9
|5
|15.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|8
|1
|2
|5
|7
|18
|-11
|5
|16.
|Çetinkaya TSK
|8
|1
|1
|6
|6
|20
|-14
|4