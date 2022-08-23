Gönyeli harıl harıl çalışıyor

Yeni sezon için çalışmalarına en geç başlayan süper lig ekibi Gönyeli’de teknik direktör Emre Perçinci nezaretinde geride kalan 5 günde 8 antrenman yapıldı. Perçinci, bazı günler çift antrenman yaparak ligin başlamasına kadar fiziksel eksikliklerini kapatmaya çalışacaklarını vurguladı

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig’de en son yönetimini belirleyen takım olan Gönyeli’de Hüseyin Ballı başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından takımın başına getirilen teknik direktör Emre Perçinci, gazetemize yeni sezonla ilgili düşüncelerini ve hedeflerini paylaştı. Ortaköy İrsen Küçük Sahası’nda hazırlıklarını sürdüren Gönyeli takımı bugün Binatlı maçıyla hazırlık maçlarına başlayacak.

Gönyeli teknik direktörü Emre Perçinci, Gönyeli gibi bir camiada yeniden çalışmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade ederek, “Benim burada özel bir bağım olduğundan, açıkçası sıkıntılı bir süreç olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden bu görevi kabul ettim. Onlar zamanında benim yanımda bulundular. Şimdi sıra bende” dedi.

Ligin başlamasına kısa bir zaman kaldığını ancak 5. günde sekizinci antrenmanlarını yaptıklarını ifade eden Perçinci, “Haftanın bazı günlerini çift antrenman yaparak ligin başlamasına kadar fiziksel açığımızı kapatmaya çalışacağız. Bu arada yaklaşık bir aydır Kadri hocayla çalışma yapan genç bir futbolcu topluluğumuz var ve durumları da gayet iyi. Bu nedenle de takıma transferleri hazır oyunculardan yana kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Perçinci, hedeflerinin bu sezonu küme düşmeden süper ligde en iyi yerde bitirmek ve gelecek yıllar için iyi bir takım oluşturmak üzerine olduğunu söyleyerek, bunu da başarmak için çok çalışacaklarını ifade etti.

Sezonun ilk haftasına kadar 8 hazırlık yapmayı planladıklarını belirten genç teknik direktör Emre Perçinci, “Gençleri hazırlayan Kadri hocam yaklaşık 1 ay önce planlamayı yaparak hazırlık maçlarının programını belirlemişti. Şu anda sadece bir maç atladık. Fakat bundan sonra planlandığı şekilde gideceğiz ve ilk maçımızı da Çarşamba günü Binatlı’yla yapacağız. Son olarak ise Hamitköy’le hazırlık maçı yaparak sezona gireceğiz.” dedi.

