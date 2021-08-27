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Gönyeli genel kurul gerçekleştirecek

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Gönyeli genel kurul gerçekleştirecek
AKSA Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’deMehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu, genel kurula gerçekleştirecek.
3 Eylül Cuma akşamı gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde mevcut başkan Mehmet Çıldır’dan başka başkan adayı bulunmuyor.Mehmet Çıldır’ın üyelerden onay isteyeceği genel kurul sonrasında yönetim kurulunda değişiklikler olması ve yeni kişilerin yönetime girmesi bekleniyor.
 
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