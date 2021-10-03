Gönyeli galibiyete ulaştı

Gönyeli, Hamitköy’ü oyuna sonradan giren Ulaş Candanal’ın golüyle 1 – 0 mağlup ederek, puanını 6 yaptı. Kaleci Tolga’nın kırmızı kart gördüğü Hamitköy’de futbolcuların Isaac’in topa elle müdahale ettiği pozisyonda penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı

Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun

Gönyeli: Kemal Bağbal, Erdinç, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can, Kahraman, Burak, Sylla, Ahmet Hatay, Süleyman

Hamitköy: Tolga, Mehmet Çil, İbrahim Kara, Daniel, Ömer, Taner, İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Salih, Toykan, İbrahim Güler

Gol: Ulaş (Gönyeli)



AKSA Süper Ligin üçüncü haftasında Gönyeli, Hamitköy’ü oyuna sonradan giren Ulaş Candanal’ın golüyle 1 – 0 mağlup ederek, puanını 6 yaptı.Hamitköy ise 4 puanda kaldı.

Maçın ilk devresinde pozisyon sayısı oldukça az olurken, 43. Dakikada ceza sahasındaki pozisyonda Hamitköy’den Dani’nin vuruşunda Gçnyeli’den Isaac topla eliyle temas etti. Hamitköy futbolcularının penaltı beklentilerine rağmen Fehim Dayı, oyunu devam ettirdi.

İkinci devrenin ilk bölümünde Hamitköy daha etkili oynarken, oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle Gönyeli yoğun bir baskı kurdu. Rüzgarı da arkasına alan ev sahibinin atakları sırasında tek hata yapan Hamitköy savunması onda da kalesinde golü gördü.

81’de Azat’ın ortasında Hamis kafayla topu arkaya indirdi. Ulaş da soğukkanlı bir vuruşla golü attı. 1 – 0

Golden sonra Hamitköy yüklenirken, savunmasında açıklar verdi. 89’daki böyle bir pozisyonda defans arkasına atılan topa hareketlenen Sylla’nın aşırtma vuruşunda kaleci Tolga ceza sahası dışında topa elle müdahale edince direk kırmızı kart gördü. Son saniyede Toykan ile net bir pozisyonu değerlendiremeyen Hamitköy ilk mağlubiyetini alırken, Gönyeli ikinci galibiyetini aldı.

