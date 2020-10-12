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Gönyeli Futbol Akademisi sahaya iniyor

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Gönyeli Futbol Akademisi sahaya iniyor
Gönyeli Futbol Akademisi, antrenmanların yasaklanması sürecinin sona ermesi ve Spor Dairesi ile Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin antrenman izni vermesi ile antrenmanlarına yeniden başlıyor.
Gönyeli Futbol Akademisi yöneticiler yaptıkları toplantı sonrasında antrenmanlarına yeniden başlama kararı alırken akademiden şu açıklama yapıldı:
“Covid-19 dolayısı ile ara verilen akademi antrenmanlarımıza “16 Ekim Cuma” gününden itibaren, aynı program dahilinde başlıyoruz.Gerekli bilgilendirmeler ve alınacak hijyen tedbirleri ailelerimize grup hocalarımız tarafından bildirilecektir.”
 
 
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