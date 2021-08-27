Gönyeli forvetini buldu

AKSA Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonuna hazırlanan Gönyeli transferlerini sürdürüyor.

Hamis ve Yusuf'a resmi imzaları attırdıktan sonra transfer girişimlerini sürdüren Gönyeli, Burak Koçar'a da imzayı attırdı.

Göçmenköy'den transfer edilen Burak bu sabah başkan Mehmet Çıldır eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.