banner583
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
38 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
10 0
 
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
86 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
37 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
152 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
22 0
banner661

Gönyeli forvetini buldu

banner476

banner666
Gönyeli forvetini buldu
AKSA Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonuna hazırlanan Gönyeli transferlerini sürdürüyor.
Hamis ve Yusuf'a resmi imzaları attırdıktan sonra transfer girişimlerini sürdüren Gönyeli, Burak Koçar'a da imzayı attırdı.
Göçmenköy'den transfer edilen Burak bu sabah başkan Mehmet Çıldır eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.