Gönyeli fişi erken çekti

Futbolda 2021 – 2022 sezonuna yönelik olarak Süper Lig ve Birinci Lig takımlarının hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar hazırlık maçlarına başladılar.

Süper Lig temsilcisi Gönyeli ile Birinci Lig temsilcisi Düzkaya arasında Gönyeli Stadında oynanan maçı Gönyeli 2 – 0 kazandı. Osman Özpaşa’nın yönettiği maçta Gönyeli’nin golleri ilk devrede Kahraman Dönmez ve Hamis Çakır’dan geldi.

