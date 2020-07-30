Gönyeli, Düzkaya’yı yolcu etti

Gönyeli ve Düzkaya’nın kaderini belirleyen Düzkaya – Gönyeli maçını 2-1 kazanan Gönyeli, lige tutunurken, Düzkaya ligden düşen üçüncü takım oldu

Hamitköy, 21 puan Binatlı, 21 puan Gönyeli, 21 puan Düzkaya, 13 puan

K-PET Süper Ligde Play-out oynayan takımlardanHamitköy ve Binatlı, ilk maçlar sonundaK-PET Süper Ligde kalmayı garantilemişlerdi.Gönyeli ve Düzkaya’nın K-PET Süper Ligde kalma adına oynadıkları Play-out 2. Maçını 2-1 kazanan Gönyeli, lige tutunurken, Düzkaya ligden düşen üçüncü takım oldu.Herhangi bir öneme sahip olmayan Hamitköy – Binatlı maçıise 3-3 berabere tamamlandı.Play-out’ta alınansonuçlar şöyle:Düzkaya – Gönyeli, 1-2Hamitköy – Binatlı, 3-3K-PET Süper Ligde Play-out 1. Maçları sonrasında oluşan puan durumu şöyle oldu: