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Gönyeli, Düzkaya’yı yolcu etti

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Gönyeli ve Düzkaya’nın kaderini belirleyen Düzkaya – Gönyeli maçını 2-1 kazanan Gönyeli, lige tutunurken, Düzkaya ligden düşen üçüncü takım oldu

Gönyeli, Düzkaya’yı yolcu etti
Gökhan KUZU
K-PET Süper Ligde Play-out oynayan takımlardanHamitköy ve Binatlı, ilk maçlar sonundaK-PET Süper Ligde kalmayı garantilemişlerdi.
Gönyeli ve Düzkaya’nın K-PET Süper Ligde kalma adına oynadıkları Play-out 2. Maçını 2-1 kazanan Gönyeli, lige tutunurken, Düzkaya ligden düşen üçüncü takım oldu.Herhangi bir öneme sahip olmayan Hamitköy – Binatlı maçıise 3-3 berabere tamamlandı.
Play-out’ta alınansonuçlar şöyle:
Düzkaya – Gönyeli, 1-2
Hamitköy – Binatlı, 3-3
K-PET Süper Ligde Play-out 1. Maçları sonrasında oluşan puan durumu şöyle oldu:
  1. Hamitköy, 21 puan
  2. Binatlı, 21 puan
  3. Gönyeli, 21 puan
  4. Düzkaya, 13 puan
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