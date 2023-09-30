Gönyeli, Düzkaya’yı İlyas’la devirdi

Gönyeli, golcüsü İlyas Yılmaz’ın hat trick yaptığı maçta Düzkaya’yı deplasmanda ilk devrede bulduğu gollerle 4 – 0 mağlup ederek, 6 puana yükseldi. Düzkaya ise evinde oynadığı maçı kaybederek ilk mağlubiyetini aldı

Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler:Emre Öztaşlı, Sertan Alkın, Ahmet Genç

Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Uğur, Batuhan, Ali Tüfekçi, Salih, Emre, Uğurcan, Cem, Furkan, Erhan

Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Mustafa Hacı, Kahraman, Metin, Ertıuğrul, Cevdet, İbrahim Kaba, İlyas

Goller: 18, 34 ve 38.Dk İlyas, 39.Dk Cevdet (Gönyeli)



Birinci Ligin 2. Hafta karşılaşmasında Düzkaya, Gönyeli’yi Çatalköy Nihat Bağcıer Stadında konuk etti. Red and White grubunun desteğiyle maça fırtına gibi giren Gönyeli, İlyas Yılmaz’ın 3 ve Cevdet’in golleriyle devreyi 4 – 0 önde tamamladı. Ikinci devrede temposunu düşüren ve riske girmeyen Gönyeli, 4 – 0’lık skoru 90 dakika sonuna kadar koruyup, 2. Maçından da galibiyetle ayrıldı.



Foto: Gökhan KUZU

