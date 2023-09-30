Gönyeli, Düzkaya’yı İlyas’la devirdi

Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler:Emre Öztaşlı, Sertan Alkın, Ahmet Genç
Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Uğur, Batuhan, Ali Tüfekçi, Salih, Emre, Uğurcan, Cem, Furkan, Erhan
Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Mustafa Hacı, Kahraman, Metin, Ertıuğrul, Cevdet, İbrahim Kaba, İlyas
Goller: 18, 34 ve 38.Dk İlyas, 39.Dk Cevdet (Gönyeli)
Birinci Ligin 2. Hafta karşılaşmasında Düzkaya, Gönyeli’yi Çatalköy Nihat Bağcıer Stadında konuk etti. Red and White grubunun desteğiyle maça fırtına gibi giren Gönyeli, İlyas Yılmaz’ın 3 ve Cevdet’in golleriyle devreyi 4 – 0 önde tamamladı. Ikinci devrede temposunu düşüren ve riske girmeyen Gönyeli, 4 – 0’lık skoru 90 dakika sonuna kadar koruyup, 2. Maçından da galibiyetle ayrıldı.
Foto: Gökhan KUZU
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