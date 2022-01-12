Gönyeli'den dört transfer

Necati KÜLAHLILARGönyeli İkinci devre için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Gönyeli yönetimi bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda transferleri tamamlanan 4 futbolcuya imzaları attırdı.Yeni transferler Kağan Görneçli, Şükrü Erdoğan, Osman Erdoğan ve yabancı transfer Sampson Agoha attıkları imzalarla Gönyeli kadrosuna dahil oldular.