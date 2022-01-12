Gönyeli'den dört transfer

Necati KÜLAHLILAR
Gönyeli İkinci devre için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Gönyeli yönetimi bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda transferleri tamamlanan 4 futbolcuya imzaları attırdı.
Yeni transferler Kağan Görneçli, Şükrü Erdoğan, Osman Erdoğan ve yabancı transfer Sampson Agoha attıkları imzalarla Gönyeli kadrosuna dahil oldular.
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