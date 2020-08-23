Gönyeli'den çifte takviye

Gökhan KUZU

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'de yeni sezonun kadrosunu oluşturma çalışmaları sürüyor.

Gönyeli, Tufan'ın takımdan ayrılması, Sabri ve Raif ile yolların ayrılmasından sonra takviyelere de başladı.

Gönyeli daha önce de takımda forma giyen Ulaş Candanal ile Talat Dağer ile her konuda anlaştı.

Gönyeli futbolcuların kulüpleri olan Merit Alsancak Yeşilova ile de prensipte anlaştı.