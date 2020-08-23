banner480
banner69
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
15 0
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
15 0
 
Araziden bomba çıktı
Araziden bomba çıktı
40 0
Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği
Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği
18 0
138 0
Glapsides’te tenis şovu yaşanacak
Glapsides’te tenis şovu yaşanacak
120 0
Ardahan'a tırmanacaklar
Ardahan'a tırmanacaklar
29 0
banner460

Gönyeli'den çifte takviye

banner476

Gönyeli'den çifte takviye
Gökhan KUZU
K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'de yeni sezonun kadrosunu oluşturma çalışmaları sürüyor.
Gönyeli, Tufan'ın takımdan ayrılması, Sabri ve Raif ile yolların ayrılmasından sonra takviyelere de başladı.
Gönyeli daha önce de takımda forma giyen Ulaş Candanal ile Talat Dağer ile her konuda anlaştı.
Gönyeli futbolcuların kulüpleri olan Merit Alsancak Yeşilova ile de prensipte anlaştı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.