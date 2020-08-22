Gönyeli, “Çıldır”maya yakın

Gönyeli’de yapılacak olan genel kurulda başkan adayının Mehmet Çıldır’ın olması büyük oranda kesinleşti

Gökhan KUZU

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de Ömer Saykal’ın başkanlıktan ayrılmasından sonra yeni başkan adayı büyük oranda belirlendi.

Gönyeli’de yapılacak olan genel kurulda başkan adayının Mehmet Çıldır’ın olması büyük oranda kesinleşti. Geçtiğimiz sezon kulübün sponsoru olan Gülenay Şirketinin direktörü olan Mehmet Çıldır, üyelerin onayını alması halinde kulübün yeni başkanı olacak.

Bu arada Osman Emiroğlu’nun sportif direktör olması beklenen kulüpte teknik direktörlük için Fırat Deniz’in adı geçiyor.

