Gönyeli, “Çıldır”maya yakın

Gökhan KUZU
K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de Ömer Saykal’ın başkanlıktan ayrılmasından sonra yeni başkan adayı büyük oranda belirlendi.
Gönyeli’de yapılacak olan genel kurulda başkan adayının Mehmet Çıldır’ın olması büyük oranda kesinleşti. Geçtiğimiz sezon kulübün sponsoru olan Gülenay Şirketinin direktörü olan Mehmet Çıldır, üyelerin onayını alması halinde kulübün yeni başkanı olacak.
Bu arada Osman Emiroğlu’nun sportif direktör olması beklenen kulüpte teknik direktörlük için Fırat Deniz’in adı geçiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.