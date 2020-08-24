Gönyeli Çıldır’dı

Gökhan KUZU

Gönyeli’dedün akşam yapılan genel kurulda tek başkan adayı olan iş adamı Mehmet Çıldır üyelerin onayıyla kulübün yeni başkanı oldu.

Kulübün sponsoru olan Gülenay İnşaat direktörü Mehmet Çıldır’ın yönetim kurulunda görev yapacak olan kişiler belirlendi.Kulüp lokalindedün akşam yapılan genel kurulda üyelerin onayını alan Mehmet Çıldır’ın ekibinde, Biray Deliceırmak, Mustafa Akyön, Musa Oytun, Hülya Akbil, Oğuz Kulan, Yılmaz Behlül, Serdar Kiracıoğlu, Yusuf Hacı, Tahsin Altıncıoğlu, Ali Tunçtaşlı, Bekir Damdelen, Ahmet Kocayiğit, Ömer Arabacıoğlu, İrfan Göçen yer alıyor.

