Gönyeli, Burak’la Cihangir’i farklı geçti

Süper Lig’de zirve takipçilerinden Gönyeli konuk ettiği Cihangir’i golcü futbolcusu Burak Koçar’ın attığı 4 golle 4-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü

Yer: Gönyeli StadıHakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Sertan AlkınGönyeli: Kemal, Erdinç(67.Dk Rıdvan)Azat, Isaac, Talat, Kağan(46.Dk Süleyman)Burak(86.Dk A.Eser)Şükrü(72.Dk Mustafa)Agoha, A.Hatay, UlaşCihangir: Hamit, Nurettin, Taner(72.Dk Osman)Musa(15.Dk Berhan)Hakan, Selçuk, Muhittin, Tacettin(70.Dk A.Öztürk)Erol(46.Dk Berkem)Barkın, ZihniGoller: Dk.16-29-49-56 Burak Koçar(Gönyeli) Dk.26 Erol Aksunlar(Cihangir)Aksa Süper Ligin 17.haftasında Gönyeli konuk ettiği Cihangir'i Burak Koçar’ın attığı gollerle 4-1 mağlup etti.2.dakikada gelişen Gönyeli atağında Kağan ceza alanına girmeden sert vurdu top direğin dibinden dışarı gitti.4.dakikada Cihangir atağında bu kez Hakan ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu top üst direği yaladı dışarı gitti.15.dakikada Cihangir defansının arkasına atılan topa hareketlenen Burak topu aldı ve kaleyi boşaltan Hamit’in üzerinden topu filelere gönderdi takımını 1-0 öne geçirdi.20.dakikada Cihangir atağında ceza alanı içine yapılan ortaya Selçuk kafayı vurdu ancak Kemal başarılıydı.26.dakikada Gönyeli ceza alanı içinde oluşan pozisyonda hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi atışı kullanan Nurettin topu direğe nişanladı ve dönen topu Erol filelere gönderdi 1-1.29.dakikada gelişen Gönyeli atağında Cihangir defasının arkasına atılan topta Burak topla buluştu ve Hamit’in altından topu ağlara gönderdi 2-1.49.dakikada Şükrü ile sağdan gelişen Gönyeli atağında topu arka direkte bekleyen Burak’a gelen topu bu oyuncu filelere gönderdi 3-1.56.dakikada gelişen Gönyeli atağında ceza alanı içinde Azat sert vurdu Cihangir defansından dönen topa Burak sert vurdu topu ağlara gönderdi 4-1.64.dakikada gelişen Cihangir atağında Barkın ceza alanı içinde çok sert vurdu kaleye giden topu defans son anda önledi.