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Gönyeli Belediyesi Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nı yeniliyor

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Gönyeli Belediyesi Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nı yeniliyor
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Gönyeli – Alayköy Belediyesi’nin Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında spora yatırımları aralıksız devam ederken, belediye bu kez de Birinci Lig kulüplerinden Yılmazköy’ün futbol sahasında çalışmalar gerçekleştirdi. Gönyeli – Alayköy Belediyesi ekipleri, Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadının kale arkasında bulunan beton duvar ve tel örgü yapımı çalışmalarına başladı. Belediye çalışmaları lig öncesinde tamamlamayı hedefliyor.
 
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