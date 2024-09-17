Gönyeli Belediyesi Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nı yeniliyor

Gönyeli – Alayköy Belediyesi’nin Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında spora yatırımları aralıksız devam ederken, belediye bu kez de Birinci Lig kulüplerinden Yılmazköy’ün futbol sahasında çalışmalar gerçekleştirdi. Gönyeli – Alayköy Belediyesi ekipleri, Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadının kale arkasında bulunan beton duvar ve tel örgü yapımı çalışmalarına başladı. Belediye çalışmaları lig öncesinde tamamlamayı hedefliyor.

