Gönyeli başladı, Yeşilova bitirdi

Aksa Süper Ligin 21. Haftasında üst sıralarda mücadele eden iki takımın mücadelesinde ev sahibi Gönyeli ilk devreyi 2-0 önde kapatmasına karşın konuk Merit A.Yeşilova ikinci devrede bulduğu gollerle maç 2-2’lik skorla tamamlandı

Yer:Gönyeli Ali Naci Karacan Stadı.

Hakemler: Kerem Eran-Yusuf Bakar-Emre Çevikdal

GÖNYELİ: Kemal-Ulaş(Kahraman dk.79)-Azat-Issan-A.Hatay-Süleyman-Ahmet Can-Burak-Şükrü-Erdinç(Mustafa Hacı dk. 85)Kaan(Rıdvan dk. 67)

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Kemal-Memduh- Bayram-Eyüp-M.Salk-M.Vardi-Vakkas-Aksel-Yasin-Chibuzar- Billy Osman

Goller: Dk. 40 Burak, dk. 43 Issac (Gönyeli), Dk. 51 Yasin, dk. 74 Memduh( Merit Alsancak Yeşilova)

Kırmızı kart: Dk . 79 Eyüp(Merit Alsancak Yeşilova.



Aksa Süper Liginde üst sıralarda mücadeleden iki takımın Gönyeli Satdı’ndaki karşılaşmasında Gönyeli 2-0 öne geçtiği karşılaşmada bu üstünlüğünü ikinci devrede koruyamayınca konuk Yeşilova takımı bulduğu 2 golle maç 2-2 tamamlandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Gönyeli oldu.

30. dakikada rakip ceza alanı dışında sol tarafta Burak klasına yakışır bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı bir yere göndererek Gönyeli’yi 1-0 öne geçirdi.

40. dakikadaki Gönyeli’den Azat’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte çok iyi yükselen Issac kafa ile topu filelere göndererek takımı adına skoru 2-0 yaptı.

51. dakikada Yeşilova’dan Memduh’un rakip ceza alanı içinde kafa ile indirdiği topun gelişine vuran Yasin skoru 2-1 yaptı.

74. dakikada skora denge geldi. Gönyeli kalesi önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Memduh Yeşilova’ya beraberliği getiren golü attı. 2-2

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma 2-2 tamamlanarak taraflar birer puanla sahadan ayrıldılar.



Fotoğraflar: Gökhan Kuzu

