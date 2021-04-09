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Gönyeli Akademi’ye,Karşılı takviyesi

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Gönyeli Akademi’ye,Karşılı takviyesi
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Gökhan KUZU
Gönyeli Futbol Akademisi’nde antrenmanlar Hasan Özkan koordinatörlüğünde devam ediyor.
Uzun bir aradan sonra başlayan antrenmanları pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştiren Gönyeli Futbol Akademisi teknik heyetine de takviyeler sürüyor. Genç teknik adam Hasan Karşılı, gelişen ve büyüyen Gönyeli Futbol Akademisi’nde göreve getirildi.
Hasan Karşılı, koordinatör Hasan Özkan ile el sıkışarak Gönyeli Futbol Akademisi’nde mesaiye başladı.
 
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