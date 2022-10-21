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Gomis rekora koşuyor

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Bafetimbi Gomis gol rakamlarıyla dikkat çekiyor. Sarı Kırmızılı formayla fileleri 46 kez havalandıran Fransız yıldız, Wesley Sneijder'i yakaladı

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Gomis rekora koşuyor
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis rekora koşuyor. Sarı Kırmızılı takıma büyük katkı sağlayan 37 yaşındaki futbolcu rakamlarıyla dikkat çekiyor.
2017-18 sezonunda 32, geçen sezon 9 gole imza atan Gomis, bu sezon ise 5 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu
Sarı Kırmızılı formayla 46 gole ulaşan Fransız yıldız, bu rakamlarla birlikte Galatasaray'ın efsanevi 10 numarası Wesley Sneijder'i yakalamış oldu.
Gomis'in yeni hedefi ise Galatasaray formasıyla 60 kez fileleri havalandıran Milan Baros'u geçmek.
Sarı kırmızılı kulübün, tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu 71 golle Gheorghe Hagi.
Fransız forvet, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda kariyeri adına da önemli bir gole imza attı.
GMG Kastamonuspor filelerini havalandıran Gomis, resmi maçlarda kariyerinin 350'inci golünü atmış oldu.
 
 
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