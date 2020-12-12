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Gollü maçta kazanan Rizespor

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Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 3-2 yendi

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Gollü maçta kazanan Rizespor
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Çaykur Rizespor maçın son anlarına 2-2'lik skor ile girsede maçı 90+2. dakikada Skoda'nın attığı gol ile 3-2 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Boldrin'in attığı penaltı ile 1-0 öne geçen Rizespor 57. dakikada Michalak ile durumu 2-0'a getirdi. 66. dakikada Yalçın Kayhan ile farkı bire indiren Göztepe 81. dakikada Napoleoni ile durumu 2-2'ye getirdi. Maçın 90+2. dakikasında Boldrin'in kullandığı penaltı atışında dönen topu tamamlayan Skoda skoru 3-2'ye getirdi. Maçın uzatma anlarında başka gol olmayınca mücadeleyi Rizespor 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Göztepe ligde 18 puanda 5. sırada yer alırken Çaykur Rizespor puanını 15'e yükseltti ve 12. sırada yer aldı.
 
 
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