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Gollü maçın galibi Miracle Değirmenlik

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Gollü maçın galibi Miracle Değirmenlik
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Takımların sezon öncesi çalışmaları hazırlık karşılaşmaları ile aralıksız devam ediyor.
Önceki gün Gönyeli Stadında oynanan hazırlık karşılaşmasında Gönyeli ile Miracle Değirmenlik takımları karşı karşıya geldi.
Altı golün çıktığı karşılaşmayı konuk Miracle Değirmenlik 2-4 kazanan taraf oldu.
 
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