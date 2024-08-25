Gollü maçın galibi Miracle Değirmenlik

Takımların sezon öncesi çalışmaları hazırlık karşılaşmaları ile aralıksız devam ediyor.
Önceki gün Gönyeli Stadında oynanan hazırlık karşılaşmasında Gönyeli ile Miracle Değirmenlik takımları karşı karşıya geldi.
Altı golün çıktığı karşılaşmayı konuk Miracle Değirmenlik 2-4 kazanan taraf oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.