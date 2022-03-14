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Goller yarı final için

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Nicosia Grup Kıbrıs Kupasında çeyrek final rövanş mücadelesi bugün Mağusa’da oynanacak ve ilk maçı 1-1 tamamlanan Mağusa Türk Gücü – Mesarya maçıyla başlıyor

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Goller yarı final için
Necati KÜLAHLILAR
Nicosia Grup Kıbrıs kupasında çeyrek final heyecanı bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Bugün Mağusa Türk Gücü ile Mesarya takımları Mağusa Dr.FazılKüçük Stadı’nda saat 14.00 karşılaşacak.Her iki takımda Turu geçmek için son çalışmsalarını tamamlayarak bu günkü maç saatini bekliyor. İlk maç Mesarya’nın sahası Paşaköy’de oynanmış ve 1-1 sona ermişti.
Kupada yarın ise Cihangir Stadında Cihangir - Doğan Türk Birliği , Girne Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi  - Yenicami ve Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaYonpaş Dumlupınar - Küçük Kaymaklı karşılaşmaları oynanarak yarı finalisteler belli olacak.
 
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