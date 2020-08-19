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Goller Küçük anısına atılacak

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Goller Küçük anısına atılacak
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün oğlu Kemal Küçük anısına 22 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30'da Metehan tesislerinde anı maçları düzenleyecek. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve Değirmenlik Spor Kulübü Akademisi arasında U 8 ve U 10 kategorilerinde anı maçları oynanacak.
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