banner583
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
15 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
120 0
 
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
132 0
Rogarlar temizlik bekliyor
Rogarlar temizlik bekliyor
22 0
Saatler geri alınacak
Saatler geri alınacak
30 0
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
48 0
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
87 0
banner661
banner726

Goller Cumhuriyet için atıldı

banner476

banner714
Goller Cumhuriyet için atıldı
banner721
Futbol Akademileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel maçlar yaparak, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu kutladılar.
Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu, Doğan Türk Birliği ve Alayköy Futbol Akademileri, Gönyeli Stadında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel maçlar yaptılar.
1461 İskele Trabzonspor Akademisi ile Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi ise Cumhuriyet Stadında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama adına dostluk maçı oynadı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.