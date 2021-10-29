Goller Cumhuriyet için atıldı

Futbol Akademileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel maçlar yaparak, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu kutladılar.
Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu, Doğan Türk Birliği ve Alayköy Futbol Akademileri, Gönyeli Stadında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel maçlar yaptılar.
1461 İskele Trabzonspor Akademisi ile Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi ise Cumhuriyet Stadında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama adına dostluk maçı oynadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.