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Goller, Ada anısına atılacak

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Goller, Ada anısına atılacak
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, eski futbol hakemlerinden Murat Gökçe’nin oğlu Ada Gökçe anısına turnuva düzenleyecek.
Ada Gökçe Anı Futbol Turnuvası 15 Ağustos Cumartesi günü Çetinkaya Metehan Tesislerinde düzenlenecek. Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy, Binatlı ve Çetinkaya U 11 ve U 9 takımlarının katılacağı Ada Gökçe Anı Futbol Turnuvası saat 18.30’da başlayacak.
 
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