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Golcüye futbol topu figürlü pasta

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Golcüye futbol topu figürlü pasta
Futbolumuzun gol kralı patentli futbolcularından Abdullah Parıldar yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Son olarak BTM İkinci Ligde Demirhan Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan Abdullah Parıldar’a doğum günü pastası olarak yeşil çimler içerisinde bir futbol topu yaptırıldı. Pastasındaki mumları ailesi ile üfleyen Abdullah Parıldar’a, futbolcu arkadaşlarından futbol bağlantılı kutlama mesajları gönderildi.
 
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